Comune e opere pubbliche Folla al Consiglio aperto

CASTIGLIONE DEL LAGO - Tanti i cittadini che hanno risposto alla convocazione delcomunalea Castiglione del Lago, richiesto dai gruppi di minoranza.che non si vedeva da tanto tempo, interessato a conoscere quale sarà il destino delle"i cui cantieri – scrive La Voce dei Cittadini – hanno subìto sospensioni e non vedono la fine. Situazione intollerabile che sta procurando troppi disagi oltre ai costi aggiuntivi che gravano sui bilanci comunali. È stato il segno tangibile che quello che aveva portato all’attenzione delle istituzioni la nostra associazione ha trovato grande interesse e riscontro nella cittadinanza. Il nostro intervento che ha toccato oltre ai cantieri in itinere, altremal realizzate come via Garibaldi, situazioni di mancata manutenzione e il destino del protocollo recentemente approvato dalcomunale per lo spostamento della caserma della Finanza ai Bonazzoli.