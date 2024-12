Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Piccinini nuovo presidente del C.P. di Pisa

Cascina,1 dicembre 2024 – Un altroprovinciale per iltoscano. Lo hanno eletto le società della Provincia di, nel corso dell’assemblea svoltasi questa mattina all’Hotel Euro di Cascina, presente in rappresentanza del Comitato Regionale Toscana, il consigliere Federico Micheli. Si tratta di Benedetto, ex atleta lucchese, classe 1955, con un ricco palmeras di successi, che fece parte come coordinatore del Comitato Organizzatore dei Mondiali 2013 diin Toscana.era l’unico candidato per la presidenza. Stessa squadra dell’ultimo quadriennio per quanto riguarda i consiglieri, in quanto per i quattro posti si erano presentati Stefano Bani, Enrico Cocchiola, Franco Fagnani e Claudio Rovina che hanno accompagnato la dirigenza di Nicola Procino dal 2021 ad oggi.