Chi è Edoardo Bove, il ragazzo di Roma con la passione per lo studio

Ventidue anni, cresciuto nel settore giovanile dellaè un giocatore della Fiorentina e della Nazionale Under 21 . La grande velocità e la forza fisica gli permettono di ricoprire più ruoli a centrocampo, da esterno a mediano ma anche come trequartista. È apprezzato per la capacità di lettura del gioco in campo, caratteristica che gli consente repentini inserimenti.