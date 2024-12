Che Tempo Che Fa gli ospiti di Fabio Fazio stasera | tutte le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Tutto pronto per la puntata didi’ CheChe Fa’, lo show condotto dasul NOVE che intervista ogni domenica icone e grandi nomi nazionali e internazionali. Tra glidella puntata del 1° dicembre 2024 ci sarà Lorenzo Jovanotti, fra le personalità musicali in assoluto più amate in Italia, di nuovo in tv dopo due anni. Il cantautore si esibirà live con ‘Montecristo’, singolo apripista del nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025 e la cui pubblicazione anticipa il ‘Palajova tour’ in partenza dal 4 marzo, che segna il suo grande ritorno dal vivo nei palazzetti dopo sette anni, con la maggior parte delle date già sold out. Presente in studio anche il conduttore Gerry Scotty, per la prima volta sul NOVE. Non mancheranno poi il consueto racconto dell’attualità di ‘CheChe Fa’, la letterina di Luciana Littizzetto, l’appuntamento con ‘CheChe Fa – Il Tavolo’ e tanto altro.