Cesena digitale al sedicesimo posto tra le città italiane

è tra lepiù digitalizzate d’Italia e conquista l’ottavodella classifica nazionale stilata su 110 capoluoghi in relazione ai servizi online, il sesto con riferimento ai social media, e il 16esimo gradino nazionale per digitalizzazione urbana. Si tratta della graduatoria IT City Rank 2024 redatta da Forum Pa che monitora i comuni capoluogo su specifici indicatori di trasformazione. La rilevazione è arrivata alla tredicesima edizione e, dopo essere entrata formalmente tra leoggetto di monitoraggio nel 2022, anno in cui si collocava al ventesimo, ha guadagnato posizioni importanti anche grazie alle progettualità sviluppate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) assegnate all’Ente. Anche in questa edizione, la valutazione delleè stata articolata in tre dimensioni (sulla base di 39 indicatori costruiti su circa 200 variabili) che hanno mostrato caratteristiche e dinamiche diverse: la dimensione “Amministrazioni digitali” riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali; quella “Comuni aperti” analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app; “connesse” la trasformazionedei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device collegabili, strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.