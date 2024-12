Fanpage.it - Ceccano, Sonia Zattini non regge al dolore e muore ai funerali del marito

Leggi su Fanpage.it

Tragedia nella tragedia a, in provincia di Frosinone. Cristino Trapani è morto in ospedale Tirana, capitale dell'Albania paese dove era detenuto. Al rientro della salma inel paese natale. Alle esequie la moglie si è accasciata in terra per un malore ed è morta.