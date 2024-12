Panorama.it - Carlos Tavares si dimette da CEO di Stellantis

Scossa ai vertici di, amministratore delegato della società nata dalla fusione tra FCA e PSA, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. La decisione, accettata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, apre una nuova fase di transizione per il colosso automobilistico.Secondo quanto comunicato dalla stessa, il processo di selezione per il nuovo CEO permanente è già stato avviato. Questo compito è stato affidato a un Comitato Speciale del Consiglio, che prevede di completare la nomina entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un Comitato Esecutivo ad interim, guidato dallo stesso Elkann.La società ha ufficializzato le dimissioni dicon un comunicato in cui si legge: "Il Cda, riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni didalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato.