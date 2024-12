Modenatoday.it - “Cambia il finale” compie 10 anni: a Modena raccolte 1.300 tonnellate di materiale

Leggi su Modenatoday.it

Diecidi impegno per incentivare il riuso di beni in buono stato, recuperandoli e donandoli a chi ne ha bisogno. “il”, il progetto ideato nel 2014 dal Gruppo Hera in collaborazione con Last Minute Market, quest’anno taglia un importante traguardo e stamattina la multiutility ha.