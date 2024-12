Ilnapolista.it - Buongiorno: «Conte sta influendo tanto sulla mia crescita»

Il grande ex della sfida di oggi tra Torino e Napoli, Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del fischio d’inizioLe parole diChe emozione è tornare a Torino? «È una grande emozione tornare in questo stadio, una giornata bella. All’entrata tutto mi è sembrato strano, non entrare nel solito spogliatoio, ma spero possa essere ancora emozionante come è stato fino ad ora».Leggi anche:il guerriero che ha come modello GandhiQuali messaggi hai ricevuto? «Ne ho avuti tantissimi da tifosi e amici che non vedevano l’ora di rivedermi in questo stadio. Anche io non vedo l’ora che ci sia la partita e lo stadio si riempia per gustarmi al meglio questa giornata»Quanto influiscetua? «È importantissimo. Il difensore deve saper difendere a tre, a quatto o difendere a uomo e coordinarsi con i compagni.