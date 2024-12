Quotidiano.net - Bufera su Hegseth, spunta mail della madre: "Tu maltratti le donne"

Leggi su Quotidiano.net

Nuovasu Pete, il controverso ex anchor di Fox scelto da Donald Trump per guidare il Pentagono, la cui conferma al Senato appare ora sempre più in salita. Questa volta ad accusarlo è laPenelope, per aver maltrattato le, a partire dalle mogli, e per mancanza di carattere, come ha rivelato il New York Times pubblicando un’edel 2018. "A nome di tutte le(e so che sono tante) che hai abusato in qualche modo, dico. fatti aiutare e guardati dentro in modo onesto", scrisse la, pur affermando di amarlo ancora. "Non ho alcun rispetto - proseguì - per nessun uomo che sminuisce, mente, tradisce, va a letto con altree usa leper il proprio potere e il proprio ego. Tu sei quell’uomo (e lo sei da anni) e, come tua, mi addolora e mi imbarazza dirlo, ma è la triste, triste verità".