Boxe, Lenzi e Bertoni sul podio alle World Boxing Cup Finals

L’Italia ha conquistato due podi preziosiCup, andate in scena sul ring di Sheffield (Gran Bretagna). All’evento che ha concluso la stagione del pugilato dilettantistico hanno preso parte otto azzurri (quattro uomini e quattro donne): Diegoha perso la finale dei pesi supermassimi (+92 kg) contro il brasiliano Da Silva e ora è pronto a fare il proprio esordio da professionista, mentre Andreaha concluso al terzo posto dopo aver perso la semifinale dei pesi massimi (92 kg) contro il sudcoreano Jung.era entrato in tabellone direttamente in semifinale ed è stato sconfitto per split decision dal sudcoreano (3-2), mentreaveva regolato in semifinale il tedesco Putilov per 5-0. Ai quarti di finale avevano perso Olena Savchuk contro la mongola Oyuntsetseg (4-1, 54 kg), Sara Pincin contro la thailandese Tintabhtai (5-0, 57 kg), Federica Zanellato contro l’inglese Parsons (RSC nel secondo round, 60 kg) e Filippo Seca contro l’inglese Trowbridge (5-0, 51 kg).