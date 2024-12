Iltempo.it - Bove ricoverato in terapia intensiva e "stabile": ecco cosa è successo

Edoardosta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il centrocampista della Fiorentina, nel corso del match al Franchi contro l'Inter, si è accasciato per un malore e adesso èinall'ospedale Careggi di Firenze. Era il minuto 17 della sfida quando tutto è accaduto. I giocatori immediatamente hanno coperto il 22enne, che poi è stato subito portato fuori dal terreno di gioco e successivamente in ambulanza per esser trasferito al nosocomio del capoluogo toscano, dove adesso si trova in sedazione farmacologica. "Il calciatore viola - ha fatto sapere il club viola con un comunicato - è arrivatodal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.