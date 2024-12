Lanazione.it - Bove ha un malore in campo, gelo al Franchi. “E’ calato il silenzio più totale”

Firenze, 1 dicembre 2024 – La voce dei tifosi si blocca di colpo. Gli occhi sgranati, increduli: “Ancora una volta. No”.allo stadiodove è in corso la partita Fiorentina-Inter. Primo dicembre, minuto 17: il centrocampista Viola Edoardoperde i sensi e si accascia a terra. Momenti di concitazione in, paura e ansia tra gli spalti. “Abbiamo visto tutti i giocatori dirigersi verso di lui. Passava il tempo ma non si rialzava. Una sensazione di impotenza terribile, sono sconvolta”, racconta una tifosa. La partita è stata sospesa, da stabilire la data del recupero. Fiorentina-Inter, dramma al “” dopo ildi. Partita sospesa Un applauso spontaneo ha abbracciato idealmente i giocatori al momento in cuiè stato portato via dall’ambulanza ma la prima reazione: “Ilpiù assoluto.