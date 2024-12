Inter-news.it - Bove, Bisseck manda un messaggio: «Siamo tutti con te!»

Il pomeriggio del Franchi è andato nel peggiore dei modi. La partita è stata sospesa a causa del malore di Edoardo, Yannhato undal suo profilo Instagram.INCUBO – Edoardosembra che non abbia problemi gravi al sistema nervoso centrale e al sistema cardio respiratorio. Il pomeriggio del Franchi è stato comunque un incubo, la partita tra Fiorentina e Inter non è proseguita. Interrotta al minuto 18, la data per il recupero rimane per ora un rebus ma va in secondo piano. I calciatori sonoin apprensione, compresi i nerazzurri. Yannha scritto sui social: «con te, forza Edoardo».