Spazionapoli.it - Bove, anche Lukaku al suo fianco: bellissimo messaggio social (FOTO)

Leggi su Spazionapoli.it

Romeluha espresso suila sua vicinanza ad Edoardo, vittima di un malore durante Fiorentina-Inter.Fiorentina-Inter doveva essere un big match in grado di regalare spettacolo ed emozioni. Invece, la gara è stata interrotta dopo poco più di un quarto d’ora a causa di un malore accusato dal calciatore viola Edorado, che ha creato grande panico fra i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Si è temuto davvero per il peggio, ma le ultime notizie sulle condizioni del giocatore giallorrosso sono abbastanza confortanti.Tanti i messaggi di vicinanza al calciatore, arrivate praticamente da tutte le squadre italiane.il Napoli, si è detto aldel centrocampista con un post su X che recitava: “Forza Edoardo, siamo con te!”., ilperDiversii calciatori che hanno voluto augurare il meglio ain un momento così complicato.