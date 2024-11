Lapresse.it - Bologna-Venezia 3-0, tre punti rossoblu con super Ndoye

Ilha sconfitto per 3-0 ilin un match valido per la 14a giornata del campionato di Serie A. Per i padroni di casa doppietta dial 21? su rigore e al 71? e rete di Orsolini, sempre su rigore, al 69?. Gli emiliani salgono così a quota 21in classifica mentre ilresta ultimo a 8.