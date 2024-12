Danielebartocciblog.it - Bidoni del Calcio: chi è il peggior calciatore di Serie A nel 2024?

State cercando i nomi più gettonati tra idel? Countdown finalmente terminato per il bidone d’oro dellaA 2023-. Parte in queste ore, più forte e carico che mai, il premiobidone. Stiamo parlando del noto riconoscimento satirico e irriverente (unico nel suo genere) assegnato alstraniero dell’ultimo campionato diA. Chi vincerà quest’anno l’ambito titolo delbidone? Da oggi (per tutto il mese di dicembre) gli appassionati, come da tradizione, potranno decretare il vincitore del Premiobidone(ribattezzato negli anni come l’erede del bidone d’oro).Nel video sotto la presentazione ufficiale dei candidati al titolo e dei membri della giuria, deputati a selezionare i calciatori della ‘strepitosa’ e ‘spettacolare’ Flop Ten da votare in questo mese.