Biden preme per abbassare a 18 anni l'età degli ucraini al fronte

Non si possono più mettere a tacere le voci sull’insistenza dell’amministrazioneverso il governo ucraino. Lo rivelano i funzionari americani e i politici europei, sebbene restando anonimi, spiegando che Washington vuole da Zelensky l’abbassamento deldei soldati da mandare al. Gli USA ritengono di aver concesso armi a sufficienza: ora tocca ai diciottenni farsi avanti. Ad aver raccolto queste indiscrezioni è The Associated Press, l’agenzia di stampa internazionale con sede a New York.L’amministrazionesta pressando Kiev per fare in modo che aumenti rapidamente le dimensioni del suo esercito. In due maniere: precettando più uomini e ritoccando la legge sulla mobilitazione per ammettere la chiamata alle armi dei diciottenni. Un funzionario del governo americano ha rivelato (a condizione di anonimità) che Washington desidera che Zelensky abbassidella coscrizione da 25 a 18