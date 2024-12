Sport.quotidiano.net - Basket, seconda sconfitta di fila per la Vis under 19 di Bonora

Leggi su Sport.quotidiano.net

consecutiva per il gruppo19 Silver della Vis 2008 di coachcontro la formazione dei 2006 di Vis Persiceto (85-72). Gara equilibrata fino a due minuti dalla fine: la prima sirena segna +5 per i padroni di casa, poi i biancazzurri si danno una svegliata e dominano il secondo quarto ribaltando la situazione e andando all’intervallo in vantaggio di due lunghezze. Al 30’ la Bondi Vis è ancora sopra di un punto, e il finale si gioca sul filo dell’equilibrio: a due minuti dalla sirena è ancora tutto aperto, ma dopo un timeout chiamato dalla panchina di Persiceto la Vis paga un blackout clamoroso che la fa sprofondare fino al -13 con cui si chiude il match. E’ un’amaraper un gruppo che fino ad una manciata di possessi dalla fine aveva accarezzato addirittura la vittoria.