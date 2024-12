Fanpage.it - Balotelli ancora fuori dalla formazione titolare del Genoa, Vieira gli ha mandato un messaggio chiaro

Leggi su Fanpage.it

Super Mariouna volta subentrato quando il match è già incanalato, a Udine in campo per circa 15 minuti. È la quarta volta che accade. Il tecnico: "In settimana ha lavorato bene e lui sa che deve continuare così per avere maggiore spazio".