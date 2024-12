Bergamonews.it - Azzano san Paolo, furto nella notte al bancomat in via Trieste

San. Un forte botto che si è sentito in tutto il vicinato:tra sabato e domenica (1 dicembre) una banda di malviventi ha provato ad assaltare ildella sede della BCC Bergamasca e Orobica di via.Erano circa le 4 diquando i ladri hanno tentato di far saltare lo sportello elettronico all’esterno utilizzando del gas, per poi fare irruzionefiliale.Una volta all’interno hanno tentato invano di aprire la cassaforte, ma l’intervento della vigilanza, sopraggiunta sul posto nel giro di una manciata di minuti, li ha costretti alla fuga.Numerosi i danni alla struttura, a partire dallo sportello. Esigua invece la refurtiva: il, complici i numerosi prelievi effettuati nei giorni scorsi, non conteneva un’ingente quantità di denaro.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Stezzano, i quali stanno lavorando all’identificazione della banda attraverso l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza, delle testimonianze e delle immagini girate con i telefoni dai residenti della zona, svegliati dal forte rumore.