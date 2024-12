Quotidiano.net - Australia, scampa al morso di serpente tigre mentre è alla guida

Un'automobilista che percorreva un'autostrada nell'orientale ha sentito qualcosa sul piede e ha scoperto un, una razza dalmortale, che stava strisciando sulla sua gamba. La polizia ha trovato la donna sotto choc e a piedi nudi sul ciglio della Monash Freeway vicino a Melbourne. "Stava viaggiando a 80 km/h in autostrada - hanno raccontato gli agenti - quando ha sentito qualcosa sul piede che strisciava dal piedegamba. I serpenti, chiamati così per le loro strisce colorate, sono tra i serpenti più velenosi al mondo. Lunghi circa un metro, hanno un corpo spesso e rispondono alle minacce sollevandosi da terra e appiattendo la testa e il collo. "Sorprendentemente - hanno proseguito gli agenti - è riuscita a respingere ile a divincolarsi nel traffico prima di accostare e saltare fuori dsua auto per mettersi in salvo".