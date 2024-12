Palermotoday.it - Athletic club Palermo, pareggio a Misilmeri: finisce 1-1, Aiello risponde a Spinola

Leggi su Palermotoday.it

Termina in parità l'atteso big match tra Don Carlo, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza girone A: 1-1 il risultato finale al Giovanni Aloisio dopo una partita equilibrata e combattuta. Per i nerorosa di Filippo Raciti - oggi.