Ecodibergamo.it - Atalanta, dubbio modulo a Roma: verso il 3-4-3 col tridente Cdk-Retegui-Lookman

CALCIO. Per la gara di lunedì 2 dicembre all’Olimpico (alle 20,45) Gian Piero Gasperini ha possibilità di scelta. In caso di 3-4-1-2 Pasalic in pole al posto del centravanti, in difesa ballottaggio Djimsiti-Kossounou.