Salernotoday.it - Assalto ad una gioielleria con l'auto, condannato a 4 anni per furto

Leggi su Salernotoday.it

in una gioelleria a Cava de' Tirreni, era il 2009. Diventa definitiva la condanna per un 68enne napoletano, con una pena di 4di reclusione dopo l'inammissibilità del ricorso in Cassazione. Quella notte, presso un centro commerciale, una banda di 4 persone sfondò la saracinesca.