Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 30 Novembre 2024. Boom Ballando (29%), Il Volo 13%

Nella serata di ieri,30, su Rai1 la decima puntata dicon le Stelle ha conquistato 4.410.000 spettatori pari al 23.6% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:45 alle 21:15 e 3.734.000 spettatori pari al 29% dalle 21:20 alle 1:30. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Capolavoro con Ilha raccolto davanti al video 1.792.000 spettatori con uno share del 13% dalle 21:32 alle 00:54. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 801.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha radunato 896.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 522.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 .continuavano a chiamarlo Trinità totalizza un a.m. di 928.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.077.000 spettatori con il 6.