Viterbotoday.it - Arsenico nell'acqua, Panunzi: "FdI ha votato contro i fondi per aiutare Talete nella potabilizzazione"

Leggi su Viterbotoday.it

“La bocciatura di tre ordini del giorno che, come minoranza, abbiamo presentato in consiglio regionale rappresenta un duro colpo per il nostro territorio e per i tanti cittadini della Tuscia". Il vicepresidente del consiglio regionale, Enrico(Pd), attacca la coalizione di centrodestra.