Armonie della Sera un concerto per il ventennale

Anche un appuntamento a Loreto nelcelebre rassegna concertistica "" che ha percorso in lungo e in largo le Marche e ben dodici regioni italiane, diretta dal Maestro Marco Sollini non poteva mancare e infatti oggi, presso il Teatro Comunale recentemente riaperto, alle ore 18, sarà possibile ascoltare il pianista toscano Carlo Palese. Un artista che conta davvero moltissime prestigiose presenza in cartelloni concertistici nazionali e internazionali e che per Loreto ha scelto un variegato programma dedicato ad autori quali W.A. Mozart, F. Chopin, M. Ravel e A. Skrjabin. Pagine bellissime del repertorio solistico per il re degli strumenti romantici e ancor oggi intramontabile e ammaliante strumento musicale che conta il più sterminato dei repertori. Ilsi realizza con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Loreto, in particolare con l’Assessorato alla Cultura, nonché con il supporto tecnicoPro Loco di Loreto.