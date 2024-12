Appalti quando è possibile il ricorso al minor prezzo | chiarimenti Anac

Leggi su Orizzontescuola.it

Ilal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato.L'articoloilal