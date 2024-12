Annalisa Terranova | la rinascita di Notre-Dame specchio dell' identità europea

Leggi su Liberoquotidiano.it

Hanno scelto le querce con i tronchi più grandi, col diametro di almeno un metro, per ricostruire la gugliaa cattedrale diandata a fuoco nell'incendio del 2019 e che aprirà al pubblico il prossimo 7 dicembre. A contribuire allaa cattedrale sono stati negli ultimi cinque anni almeno duemila tra operai, architetti, restauratori e restauratrici anche italiane - che hanno lavorato con abnegazione per far splendere nuovamente un monumentoa cristianità. Uno dei simboli più iconicia ricostruzione è la nuova guglia, una replica esatta di quella progettata nell'800 dall'architetto Eugène Viollet-le-Duc. La guglia originale, in legno e piombo, era crollata durante l'incendio, quando le fiamme l'avevano divorata, facendo crollare parte del tetto ea voltaa cattedrale.