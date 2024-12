Lalucedimaria.it - Angelus 1° Dicembre 2024, Papa Francesco: «La guerra è un orrore, offende Dio e l’umanità»

Leggi su Lalucedimaria.it

Nell’di oggi,invita i fedeli a non dare spazio alla tristezza. E ancora una volta, esorta a fermare tutte le guerre in corso. In una Piazza San Pietro affollata,spiega il Vangelo di oggi, e invita i fedeli a guardare verso l’alto con cuore “leggero e sveglio”. Li invita a . L'articolo1°: «Laè unDio e» proviene da La Luce di Maria.