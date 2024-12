Sport.quotidiano.net - AlbinoLeffe, pali e rabbia. Il Lecco strappa un punto

È finita senza reti tra. Ma le emozioni non sono mancate. I padroni di casa hanno giocato molto meglio, colpito due legni e dominato per un’ora i lecchesi, largamente rimaneggiati. Poi l’ingenua espulsione di Parlati ha riequilibrato il match.vicino al gol già al 6’ quando Zoma batte a rete trovando sulla sua strada Furlan. Il numero uno lecchese si ripete un minuto dopo su un colpo di testa di Astrologo e al 14’ su Munari. Squillo delal 30’, ma il tiro di Frigerio dal limite dell’area finisce alto. Al 32’ Zoma al centro, zuccata di Astrologo che si stampa sul palo. Sulla respinta Mustacchio calcia clamorosamente alle stelle. Al 36’ cross di Zoma per Borghini e palla appena a lato. Nel secondo tempo riparte forte l’: al 9’ gran destro di Fossati dal limite con Furlan bravo a deviare la sfera.