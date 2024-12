Sport.quotidiano.net - Adamant, arriva Gorizia per voltare subito pagina

Vincere per rimettersi in marcia e guadagnarsi il 2-0 negli scontri diretti con. E’ questo l’obiettivo odierno dell’, in campo alle 18 alla Bondi Arena nella prima giornata del girone di ritorno. Non sarà una partita facile, perché Ferrara sta attraversando un momento particolare e complicato, dal quale però è chiamata ad uscire soprattutto davanti ai suoi tifosi: "è una squadra costruita per fare bene, oltre che una piazza storica vogliosa di tornare alla ribalta proprio come la nostra – le parole di coach Benedetto alla vigilia –, ci stiamo accorgendo che è veramente complicato fare un percorso pulito senza inciampare in questo campionato, soprattutto per chi come noi ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Oggi affronteremo una partita importante ma al contempo saremo protagonisti di un’iniziativa apprezzabile fuori dal campo, per regalare un sorriso ed un pensiero a dei bambini che passeranno un Natale diverso dal solito: mi auguro che il nostro pubblico risponda presente e che ci sia tantissima gente sugli spalti.