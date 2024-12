Iltempo.it - Abbattuto l'orso "M91": l'operazione "era necessaria". L'ira degli animalisti

Leggi su Iltempo.it

Terza uccisione di unin Trentino in meno di dieci mesi. Dopo 'M90' ai primi di febbraio, 'Kj1' a fine luglio, questa notte la guardia forestale trentina hal'esemplare 'M91', maschio di poco più di due anni. L'di rimozione che, come ha riferito la Provincia Autonoma di Trento, «era», è stata condotta nel territorio del comune di Sporminore in Val di Non. La forestale trentina ha operato in base al decreto firmato dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nell'ambito della legge provinciale 9/2018 ai fini di «assicurare la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica». Perché è stato ucciso l''M91'? Come riferisce la Provincia di Trento, l'esemplare nell'aprile scaveva seguito a lungo una persona nella zona di Molveno e nel cdell'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati.