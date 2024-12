Agi.it - Abbattuto in Trentino l'orso M91, Fugatti: "Era necessario"

AGI - Nella notte è statoinl'di due anni M91, dopo l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio. Secondo la Provincia, la rimozione, avvenuta nel territorio di Sporminore, "si è resa necessaria" in base alle previsioni del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell'Bruno sulle Alpi Centro - Orientali). L'M91 nell'aprile scaveva seguito a lungo una persona nella zona di Molveno e nel cdall'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati e per questo era stato classificato 'pericoloso' ai sensi del Pacobace. La Provincia di Trento sostiene che la decisione è stata presa "per scongiurare l'evenienza del verificarsi di un evento di ancora maggiore gravita' rispetto a quelli già registrati" aggiungendo che "sulla rimozione si è espresso positivamente anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)".