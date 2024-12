Chietitoday.it - A Ortona Fratelli d’Italia prepara il terreno per le elezioni: confronto sui programmi e proposta di candidatura

Leggi su Chietitoday.it

Al di là dei confronti in atto, a livello provinciale, per arrivare alla definizione di unaunitaria a sindaco diper il centrodestra, il circolo did'Italia "Mario Russo" ha già avviato l'organizzazione per leamministrative della prossima primavera.Nel.