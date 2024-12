Modenatoday.it - A fuoco la cucina di un appartamento, Vigili del fuoco salvano quattro persone

Nella prima mattinata di oggi, sabato 30 novembre, un incendio ha colpito unin via Mantova a Modena. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 7 e, in pochi minuti, tre squadre deidelsono intervenute per domare le fiamme.L’incendio e i soccorsiLe fiamme si.