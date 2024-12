Lanazione.it - A Firenze cambia la viabilità in borgo San Jacopo

, 1 dicembre 2024 – Il 2 dicembre ci saranno alcune modifiche allainSan. Sarà infatti allestito un cantiere per la manutenzione della facciata di un edificio: per questo motivo dalle 9.30 alle 18.30 sarà interrotta la circolazione tra via dei Belfredelli e piazza dei Frescobaldi e nel tratto via dei Belfredelli-via dei Guicciardini sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Per laalternativo previsto anche un senso unico in via dei Guicciardini (traSane via dei Bardi verso quest’ultima) e sulla direttrice lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-lungarno degli Archibusieri-piazza del Pesce che diventerà in direzione via Por Santa Maria.