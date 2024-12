Anteprima24.it - 14enne non si ferma all’alt e investe militare dell’Esercito

Tempo di lettura: 2 minutiHa solo 14 anni ed è incensurato il giovanissimo centauro che a bordo del proprio scooter attraversava la zona pedonale di piazza Dante, famosa e storica piazza a due passi da via Toledo a Napoli. Sul posto i carabinieri della compagnia Napoli centro erano impegnati – come ogni weekend – in un servizio straordinario nei punti nevralgici della movida partenopea. Questa volta nel centro storico e nei Quartieri Spagnoli e, durante i controlli, unitaliano, impegnato nel servizio di Strade sicure, ha intimato l’alt al. Il giovane non si èto e nel tentativo di invertire la marcia è franato addosso al caporale. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il ragazzo. Il minorenne è stato accompagnato in caserma e, prima di essere affidato ai propri genitori, è stato denunciato per resistenza.