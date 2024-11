Palermotoday.it - Zen, vende "stigghiola" in cattivo stato: scatta la denuncia

Continuano i servizi di “controllo integrato del territorio” disposti dalla questura di Palermo, con un occhio di riguardo anche per la periferia. Polizia, carabinieri e vigili, coadiuvati da personale dell’Asp e tecnici dell’Enel, ognuno per i settori di competenza, sono entrati in azione allo.