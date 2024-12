Ilcorrieredellacitta.com - Ylenia Carrisi e lo sfogo di Al Bano: “Si devono Vergognare” . Parole che lasciano il segno

Leggi su Ilcorrieredellacitta.com

Cosa accadde davvero a? Quella notte del 6 gennaio 1994, una giovane donna bionda si immerse nelle acque del Mississippi, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta. La figlia primogenita di Ale Romina Power, dotata di uno spirito ribelle e di un’anima creativa, si era allontanata dal mondo per cercare la sua verità tra artisti di strada e homeless. Ma il suo sogno di libertà si è trasformato in un enigma che, trent’anni dopo, rimane irrisolto.Un sogno spezzato e un destino avvolto dal misteroe Romina- ilcorrieredellacitta.comdesiderava esplorare il mondo con uno zaino in spalla, una macchina fotografica e un diario dove annotare ogni pensiero per il suo libro. L’ultima traccia di lei risale al 1993, quando aveva solo 23 anni.