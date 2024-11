Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, la Savino Del Bene prova ad avanzare ancora: domani c'è Chieri

Dopo tre settimane di trasferte tra campionato e Champions per laDelScandicci è giunta l'ora di tornare ad esibirsi davanti al pubblico di casa.Palazzo Wanny riapre le portealle ore 16 per il match contro la Reale Mutua Fenerain cui sono in palio punti pesanti.