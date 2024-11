Dailymilan.it - Verso Milan-Empoli, Paulo Fonseca deve stare attento a tanti ex: da Colombo a Vasquez. I numeri

Ildisfida l’ma anche il proprio passato: da. Ecco idegli ex rossoneriIlaffronterà l’nel tardo pomeriggio del sabato. La squadra dicerca risposte contro i toscani di Roberto D’Aversa.A San Siro si rivedranno tante ex astri nascenti (poi mai sbocciati) rossoneri, che ora stanno trovando nuova linfa alla corte dei toscani.Tra questi troviamo Lorenzo, Pietro Pellegri e Devis.Per il primo parliamo di una storia diversa, ha avuto più chance in rossonero, mostrando spesso ottime qualità e reti. Quest’anno per ora 2 goal siglati in campionato. Discorso diper un altro centravanti, Pietro Pellegri, al diavolo mai pervenuto, ma sembra essersi rimesso in pista. Per lui 3 i centri in campionato.Infine, la vera e propria rivelazione arriva tra i pali.