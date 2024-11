Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 30 novembre 2024

del 30su Canale 530, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin30su Canale 5.: glisarannodue iconesoap “Beautiful”: Katherine Kelly Lang, che impersona fin dal 1987 il personaggio di Brooke e Clayton Norcross, che ha interpretato per molti anni il personaggio di Thorne.Silvia Toffanin accoglierà in studio, per un intenso racconto, la ballerina e coreografa Maura Paparo, diventata popolare grazie ad “Amici”.