Quicomo.it - Venerdì sera a Como e provincia: alcol, auto ribaltata e un' aggressione

Leggi su Quicomo.it

Come ogniche precede un weekend o una festività anche quella tra29 e sabato 30 novembre ha visto, a, il personale del 118 impegnato in vari interventi, molti legati all'abuso di. Riportiamo solo i principali. Ambulanza in codice rosso per un pedone.