Ilgiorno.it - Varese, maxi-rissa in piazza Repubblica: 15 denunciati, molto sono minorenni

– Quindici giovanistatidalla Polizia in dopo la mxi-scoppiata ieri pomeriggio – venerdì 29 novembre - in. I ragazzi coinvoltiuna ventina, tra i quali diversi. Le ragioni dello scontro, che ha coinvolto soprattutto giovani italiani, nonancora state chiarite; gli inquirenti parlano in ogni caso di futili motivi. Le indagini stanno ora accertando se lasia stata organizzata in precedenza oppure sia nata spontaneamente coinvolgendo, tra l'altro, anche alcuni genitori dei ragazzini. Quattro i feriti: una donna di 37 anni, una 18enne e due ragazze 14enni. Le lesioni riportateleggere. Gli agenti della Questura di, con il supporto dei carabinieri, hanno lavorato per ore per ricostruire i fatti e le responsabilità facendo infine scattare 15 denunce per