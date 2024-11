Cesenatoday.it - Ustioni gravi dei bambini, al Bufalini arrivano da tutta Italia: "Barbecue, botti, anche un bambino sacrificato in un rito animista"

Leggi su Cesenatoday.it

Il Centro grandi ustionati deldi Cesena è già un'eccellenza così com'è,perché al suo interno esistono percorsi, non ancora formalizzati, come quello di "Centropediatrico", che sono veramente unici in regione. Non a casoda zonefuori regione (tra cui.