Lapresse.it - Usa, oltre 3.000 chitarre Gibson false sequestrate al porto di Los Angeles

(LaPresse)3.000elettriche, spedite dall’Asia, sono statedagli agenti della U.S. Customs and Border Protection aldi Los-Long Beach. Le autorità non hanno precisato da quale Paese provengano leo chi le abbia prodotte. L’indagine è ancora in corso. I modelli autentici dellehanno un valore complessivo di 18 milioni di dollari. Lesono state utilizzate dai più grandi musicisti del blues e del rock come B.B. King, Chuck Berry, George Harrison, Keith Richards, Pete Townshend, Eric Clapton, Frank Zappa e Jimmy Page. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE