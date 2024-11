Quotidiano.net - Urso, con l'India puntare a partnership strategica

Con il "piano d'azione strategico congiunto" firmato da Italia e"al vertice del G20 in Brasile, si fa un salto di qualità anche per quanto riguarda la nostra cooperazione economica che sempre più devealla, tecnologica e industriale con reciproci investimenti in settori strategici fondamentali". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, intervenendo, a Mumbai, alla conferenza per l'attrazione di investimenti esteri 'Invest in Italy: Where Innovating is Tradition', organizzata al Villaggio Italia, la mini expo itinerante delle eccellenze italiane che accompagna il tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci che fa tappa inha rilevato come "oggi l'per l'Asia e l'Italia per l'Europa rappresentano contemporaneamente le grandi connettività", soprattutto "quelle marittime" ma anche quelle aeree e "le connessioni sottomarine come quelle che sono realizzate, tra l'altro, con il cavo di Sparkle che proprio oggi giunge nel porto di Mumbai con la Vespucci", cavo "che legherà il sud est asiatico attraverso la penisola arabica e l'Italia all'Europa.