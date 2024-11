Ilrestodelcarlino.it - Una piazza per Luigi Bruschetti, nunzio apostolico nel mondo

Sarà inaugurata domani a Villa Strada di Cingoli laintitolata a monsignor(1826-1881) eminente personalità ecclesiastica, nato e deceduto nella stessa frazione. Lo spazio antistante alla chiesa di San Giovanni Evangelista è stato riqualificato con un intervento eseguito dal Comune con fondi propri, per un importo di 200mila euro, d’intesa con la diocesi di Macerata. Monsignor, ordinato sacerdote il 24 dicembre 1848, acquisite poi particolari benemerenze profondendo un incessante impegno nella diplomazia pontificia, per un quinquennio è stato uditore della Nunziatura apostolica a Vienna, ricevendo dall’imperatore Francesco Giuseppe l’onorificenza di commendatore dell’Impero, quindi ha svolto molteplici incarichi di rilevante importanza reggendo la Nunziatura in Brasile e nelle repubbliche dell’America centrale.